L'abandon du trambus dénoncé dans Saint-Sauveur

Le trambus constituait une des pierres angulaires du projet de réseau de transport structurant présenté par la Ville de Québec en 2018.

Il devait relier les secteurs D’Estimauville, Saint-Sauveur et l’Université Laval en circulant sur des voies dédiées au centre de la chaussée.

Le trambus, en bleu sur la carte, devait circuler sur une portion du boulevard Charest. Photo : Ville de Québec

Le projet est abandonné pour éponger les coûts d’implantation du tramway, qui représentent 700 millions de dollars de plus que prévu.

Des citoyens de Saint-Sauveur ont l’impression d’être à nouveau laissés pour compte.

Ils nous ont enlevés du projet et on peut aussi penser à d’autres projets d’infrastructures qui n’avancent pas très vite comme le réaménagement de la rue Saint-Vallier, qui a été annoncé en 2017. On est toujours en attente du projet , affirme le chargé de projet au Comité des citoyens du quartier Saint-Sauveur, Guillaume Béliveau Côté.

L’organisme Accès transports viables déplore aussi le retrait du trambus.

On savait que le projet pouvait évoluer avec le temps et on a applaudi les modifications qui nous semblaient opportunes, au bénéfice des utilisateurs. Mais là, ce sont des modifications qui vont à l’inverse diminuer la qualité du service , estime le directeur général, Étienne Grandmont.

Réseau moins rapide

Accès transports viables est d’avis que remplacer le trambus par des Métrobus et des voies réservées sur le boulevard Charest ne sera pas aussi efficace.

On a une vitesse commerciale qui est moins importante. Actuellement, les 800-801 qui circulent sur René-Lévesque ont une vitesse commerciale d’environ 16 kilomètres à l’heure. Avec le tramway, qui va être en mode axial comme le trambus, on est capables d’avoir une vitesse de 22, 23 kilomètres à l’heure , soutient Étienne Grandmont.

Le directeur du bureau de projet du réseau de transport structurant ne fait pas la même analyse.

On améliore aujourd’hui un service qui n’est pas présent de cette façon-là. Le trambus aurait créé un niveau de service plus élevé, mais aurait aussi été plus intrusif sur le boulevard Charest. La dégradation de service est marginale et tout à fait acceptable , affirme Daniel Genest.

L’organisme Accès transports viables déplore également la disparition du projet de deux remontées mécaniques au bout des rues Baillargé et Joffre.

Elles devaient faire le lien entre la basse-ville et la haute-ville et faciliter le transport des vélos.

Financement réclamé

Étienne Grandmont souhaite que la Ville de Québec de revoit sa décision et demande aux paliers de gouvernement supérieurs de financer les sommes manquantes.

Il y a des gains importants qui sont faits à coûts nuls pour la Ville de Lévis, avec des conditions imposées par le gouvernement du Québec. Même chose avec une interconnexion avec un éventuel 3e lien. Ça entraine des coûts supplémentaires, mais il n’y a pas d’argent neuf pour le faire , souligne-t-il.

Les citoyens du quartier Saint-Sauveur ont l’intention de se battre pour le retour du trambus.