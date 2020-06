Mort de Johnny Mandel, qui a composé la musique de MASH

L’homme derrière la musique du film, puis de la série MASH, et de la chanson The Shadow of Your Smile, s’est éteint lundi à l’âge de 94 ans, rapportent plusieurs médias américains.

Le décès de Johnny Mandel a été rapporté par le magazine Variety (Nouvelle fenêtre) .

C’est grâce à son travail comme compositeur de musique de films que Johnny Mandel a laissé une marque indélébile dans le paysage hollywoodien.

Écrite pour le film Le Chevalier des sables de Vincente Minelli, sa pièce The Shadow of Your Smile lui avait valu un Oscar en 1966. La reprise de la chanson par Tony Bennett lui avait également permis de mettre la main sur un prix Grammy la même année.

Son oeuvre la plus célèbre demeure la chanson-thème du film MASH de Robert Altman, sorti en 1970. La pièce, intitulée Suicide is Painless, a également été reprise en version instrumentale pour la série télé dérivée du film, mise en ondes en 1972.

Johnny Mandel a signé les bandes-son de plus de trente films, dont Les jeux de l’amour et de la guerre d’Arthur Hiller et Sursis pour une nuit de Robert Gist.

Les artistes réagissent

Le monde ne sera jamais tout à fait le même sans son humour, son esprit et sa vision ironique de la vie et de la condition humaine , a écrit son ami le chanteur Michael Feinstein sur Facebook.

Michael Bublé et Diana Krall font aussi partie des artistes de la planète jazz qui ont rendu hommage à Johnny Mandel, considéré par ses collègues comme un des meilleurs compositeurs et arrangeurs du siècle dernier.

Né à New York en 1925 d’un père ouvrier et d’une mère chanteuse d’opéra, Johnny Mandel a signé des arrangements orchestraux pour des artistes aussi divers que Frank Sinatra, Michael Jackson, Barbara Streisand et Tony Bennett.

Ses créations en tant qu’arrangeur lui ont d’ailleurs valu trois prix Grammy, pour des collaborations avec Quincy Jones en 1981, Nathalie Cole en 1991 et Shirley Horn en 1992.

Le musicien a été intronisé au Temple de la renommée des auteurs de chansons en 2010.