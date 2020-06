Nikitotek : le maire évoque la possibilité de relocaliser la scène à Sherbrooke

Le conseil municipal avait décidé en février dernier d’écarter l’option de la relocalisation et avait plutôt décidé de se départir des infrastructures du théâtre extérieur. La Ville espère d’ailleurs toujours trouver un acheteur.

À écouter: Entrevue avec Steve Lussier à l'émission Par ici l'info.

Si jamais on n’avait pas d’acheteur qui se présentait, c’est sûr que chez nous, on aurait toujours la chance de la remonter par la suite , a déclaré le maire Steve Lussier.

Moi je pense que si jamais on ne la vendait pas, on la garderait. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Le maire a également mentionné qu’il pourrait être intéressant d’installer la scène près des berges. On va refaire toutes les berges qu’on va remettre aux citoyens. Est-ce que ce sera un endroit privilégié? Je ne m’avance pas par rapport à cela, car ce sera une décision du conseil, a-t-il indiqué.

En entrevue, le maire a également fait savoir que la Ville de Granby s’était montrée intéressée par l’achat de la scène, mais se serait ensuite désistée en raison des coûts d’installation. Ils étaient intéressés à l’infrastructure. La seule chose, c’est souvent l’implantation. Il y avait des coûts importants à l’installation de la pièce , a souligné M. Lussier.

Les élus revoient leurs priorités

Les membres du conseil municipal se sont d’ailleurs réunis lundi pour discuter des orientations de la Ville de Sherbrooke et des actions à prioriser dans les prochains mois.

Le maire a indiqué que les enjeux de protection de l’environnement ont été au cœur des échanges. Avec les changements climatiques qu’on vit, avec les déboisements qu’on se fait reprocher. Est-ce qu’il y a de nouvelles façons de faire? Moi je crois que oui , a déclaré Steve Lussier, tout en précisant que les réflexions se feraient « avec les gens du milieu, les promoteurs et les investisseurs ».

La Ville de Sherbrooke continue d’accumuler des dettes en cette période de pandémie. On était à plus de 7 millions au niveau du déficit, a rappelé M. Lussier. Au niveau du transport, c’est plus de 4,6 millions qu’on a pas actuellement.

Le maire espère que le gouvernement provincial accompagnera les villes dans cette situation particulière.