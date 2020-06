Les médias ne pourront pas couvrir la libération conditionnelle d'un pédophile

La peine de M. Snook n’arrive pas à échéance avant novembre 2030, mais l'ancien conseiller municipal de Saint-Jean est admissible à la libération conditionnelle depuis juin 2019, selon la Commission.

CBCCBC a fait le nécessaire pour être avertie de toutes les audiences prévues dans le dossier de M. Snook et a été informée de l'audience de juillet par lettre. La Commission a cependant envoyé une seconde lettre la semaine dernière, expliquant que les observateurs – incluant les journalistes – n’étaient pas autorisés à assister aux audiences qui se déroulent actuellement à distance par vidéoconférence ou téléconférence.

Dans un effort pour protéger la santé et la sécurité du public, des membres de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, du personnel, et des détenus en réponse à la pandémie de COVID-19, la Commission a annulé toute présence d'observateurs à ses audiences jusqu'à nouvel ordre , peut-on lire dans la lettre, signée par Heather Byron, agent de communication régional de la Commission.

La Commission n’a pas rendu de personnel disponible pour répondre aux questions de CBCCBC quant aux motivations derrière cette interdiction.

Des mesures ont été mises en place afin de permettre la participation aux audiences et la présentation des déclarations par téléphone, mais leur application est cependant limitée aux victimes, à leur accompagnateur et aux assistants des délinquants, selon la porte-parole de la Commission, Lisa Saether.

Les audiences de libération conditionnelle de la Commission comprennent l'échange d'information personnelle et de l’information de nature sensible et confidentielle.

Lisa Saether, porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (par courriel)