Le nouveau guide du baigneur du Village Vacances Valcartier

Les personnes qui souhaitent profiter des glissades et des jeux d’eau devront prévoir leur sortie.

Le plus gros changement, c'est qu'on demande aux gens d'acheter leurs billets en ligne à l'avance pour une date précise. Ça nous permet de contrôler la capacité d'accueil journalière à environ 30 % de notre capacité habituelle , explique la directrice des communications du Village Vacances Valcartier, Sandra Nadeau.

Plusieurs nouvelles mesures

Des sens uniques ont été installés un peu partout sur le site, tout comme des stations de désinfection pour les mains.

Tous les accessoires et équipements ont été déplacés à plus de deux mètres de distance.

Les fusils à eau ont été retirés des jeux, tout comme les cordages de l’attraction pour les tout-petits les Sept Défis.

La piscine à vagues est ouverte, mais offrira des sensations moins fortes qu’à l’habitude.

On a réduit la force des vagues pour être certains que les gens ne se fassent pas déporter. Ils peuvent rester sur place, tout en ayant un petit feeling d'être sur la plage , mentionne Sandra Nadeau.

Le Bora Parc sera-t-il accessible? Photo : Radio-Canada

Bora Parc

La direction du Village Vacances Valcartier ne sait pas encore si le Bora Parc sera ouvert ou non dans les prochaines semaines.

On est en train de faire une analyse à savoir si on va l'ouvrir au courant de l'été ou seulement en septembre pour qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les deux parcs. On regarde les pour et les contre , affirme la directrice des communications.

La surveillance des sacs à l’entrée du Village Vacances se fera aussi différemment que par les années passées.

Les gens devront ouvrir leurs sacs eux-mêmes, déplacer leurs objets pour qu'on puisse faire une vérification visuelle pour contrôler les contenants de verre et l'alcool , illustre Sandra Nadeau.

Vigilance concernant le port du masque

Le port du masque est recommandé dans les aires publiques où la distanciation est plus difficile à respecter.

Toutefois, la Société de sauvetage du Québec et la direction du Village Vacances Valcartier demandent aux baigneurs de ne pas porter leur masque dans l’eau, afin de réduire les risques de noyade.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand