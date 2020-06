Rentrée : le Conseil public anglais de Toronto vise un plan préliminaire à la mi-juillet

Le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), le plus gros conseil au pays, prévoit débattre d'un plan préliminaire pour la rentrée le 15 juillet.

Le gouvernement provincial a demandé plus tôt ce mois-ci aux conseils scolaires de se préparer à trois scénarios pour la rentrée, soit un retour en classe à temps plein, des cours en ligne uniquement ou un mélange des deux (approche hybride), selon le nombre de cas de COVID-19 à ce moment-là.

Le porte-parole du TDSBToronto District School Board , Ryan Bird, indique que le Conseil « évalue différentes options » actuellement.

Selon le calendrier prévu par le TDSBToronto District School Board , les syndicats des différents employés des écoles seront consultés le 9 juillet.

Un plan préliminaire sera soumis au bureau de la santé publique de Toronto le 14 juillet.

Le 15 juillet, les conseillers scolaires doivent débattre de la question, avant de communiquer leur plan préliminaire au ministère de l'Éducation, le 17 juillet.

Le TDSBToronto District School Board sonderait les parents le 27 juillet pour voir combien sont intéressés à envoyer leur enfant en classe en septembre.

Le 4 août, le Conseil doit présenter son plan final pour la rentrée au ministère de l'Éducation.

Les élèves devraient recevoir leurs horaires le 14 août, en prévision d'un retour en classe le 8 septembre, ajoute M. Bird.

Le gouvernement de Doug Ford a promis aux parents qui auraient peur d'envoyer leur enfant en classe à la rentrée à cause de la pandémie qu'ils auront accès à de l'enseignement sur Internet, sans donner plus de détails.

De son côté, le service de santé publique de Toronto dit poursuivre ses consultations avec les conseils scolaires de la région, en prévision de la rentrée.