Des citoyens songent à mettre en demeure Ottawa pour une meilleure sécurité des rails

La Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic envisage d’envoyer une mise en demeure au gouvernement fédéral ou à la Central Maine and Quebec Railway (CMQR) et le Canadien Pacifique (CP). L'objectif est de forcer l'entreprise propriétaire des rails à effectuer des travaux d'entretien majeurs.