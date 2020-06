L'éditeur du Nouvelliste Alain Turcotte tourne la page après 40 ans de carrière

Entrée en service le 30 juin 1980 comme stagiaire, Alain Turcotte quitte le quotidien régional l’année même de son 100e anniversaire, avec le sentiment que sa transformation va se poursuivre au cours des prochaines années.

Notre façon de travailler a changé et va continuer de changer dans l'avenir. Oui, on est un média écrit, mais on est un média qui va devoir se tourner de plus en plus aussi vers le reportage vidéo, peut-être le reportage en direct. Je suis à peu près certain que ce sont les prochaines étapes qui s'en viennent. Donc, avec le temps, Le Nouvelliste va devenir beaucoup plus un média qu’un journal , considère M. Turcotte.

Sur le plan professionnel, il a vécu plusieurs étapes marquantes de l’évolution du journal, de l’apparition des ordinateurs dans la salle de rédaction jusqu’à l’arrivée du web en passant par l’évolution considérable des procédés et de la qualité d'impression à travers les décennies.

Or, le changement qui en a marqué plusieurs demeure celui survenu en 2005, observe-t-il, lorsque les lecteurs ont vu passer leur quotidien du grand format au format compact.

Le Nouvelliste a connu plusieurs transformations au fil des quatre dernières décennies. Photo : Radio-Canada

Plus récemment, l’abandon des éditions papier en semaine pour se concentrer sur l'édition du samedi s’est avéré déterminant aussi.

C’est un gros passage qui n’est pas terminé et qui reste à peaufiner parce qu'il y a encore des étapes qui s’en viennent. Alain Turcotte, président-éditeur du Nouvelliste

Alain Turcotte demeure confiant en l’avenir du quotidien régional. Sur les ondes de l’émission Facteur matinal mardi, il a salué le travail de son équipe, prédisant que Le Nouvelliste est vouée à connaître de nouvelles étapes et de nouveaux défis, notamment dès cet automne avec l’arrivée de l’abonnement numérique payant.

Pour sa part, il continuera de suivre l'information tout en apprivoisant son nouveau statut de libre-penseur.