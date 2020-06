Stéréotypes racistes : une marque de rhum de T.-N.-L. change d'image par prudence

La société d'État a laissé savoir que ses recherches sur les 200 ans d'histoire du « Old Sam Rum » n'ont pas directement démontré que cette image prend source dans des stéréotypes racistes.

Dans un communiqué publié lundi, la Newfoundland and Labrador Liquor Corp. (NLC) a toutefois précisé qu'il était impossible de trancher sur les origines du logo.

Bien que nous puissions croire que la représentation n'est pas liée à des stéréotypes racistes, nous ne pouvons pas affirmer de manière concluante que ces liens n'existent pas ou ne peuvent pas être perçus sous cet angle , peut-on lire dans le communiqué.

Compte tenu des valeurs de NLC et de notre engagement envers la diversité, l'inclusion et la tolérance, nous pensons donc que le moment est venu de faire évoluer la marque Old Sam et d'ajuster l'identité visuelle du produit en conséquence.

La société avait annoncé un examen du produit plus tôt ce mois-ci, après qu'un de ses employés eut soulevé des préoccupations.

Cette décision fait suite à plusieurs changements d'image, comme ceux des produits pour crêpes Aunt Jemima de PepsiCo et du riz Uncle Ben de Mars Inc., dans la foulée de la mobilisation planétaire contre le racisme.