Le mont Foster désormais protégé à perpétuité

Le mont Foster est maintenant protégé à perpétuité. Corridor appalachien s'est porté acquéreur de la majeure partie de la montagne pour une superficie de 215 hectares située à la fois sur les territoires de Saint-Étienne-de-Bolton et de Bolton Ouest, après huit années de travail.

L'organisme avait par ailleurs lancé, en automne dernier, un appel à la population pour l'aider à acheter la propriété. Avec près de 250 donateurs et les sommes injectées par les gouvernements provincial et fédéral et d'autres bailleurs de fonds, le projet de près de 2 millions de dollars a pu aller de l'avant.

On a réussi à amasser suffisamment d’argent pour conclure ce projet si important de protection du site emblématique qu’est le mont Foster. [...] Il faut maintenant en être un bon gardien et assumer notre rôle de propriétaire. C’est une grosse responsabilité, mais on en est très fiers , se réjouit Mélanie Lelièvre, directrice générale du Corridor appalachien.

Les sentiers devraient être accessibles l'été prochain. D'ici là, ils demeurent fermés et Corridor appalachien demande la collaboration de la population. On va commencer à aménager les sentiers un peu plus tard cet été avec une boucle au sommet qui pourra se rendre à la tour des scouts. Il y aura aussi des réparations qui devront être faites , explique-t-elle.