La COVID-19, un drame social à Homestead en Floride

Dans l’une des villes les plus touchées de la Floride, la crise sanitaire a aggravé une dure réalité économique. Combien de temps faudra-t-il à Homestead pour se relever?

Un autre centre de dépistage vient d’ouvrir dans la localité située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Miami. Une longue file de voitures s'étend dans le parc récréatif Harris Field. Il me faudra attendre quatre heures environ , s’exclame un homme âgé qui s’impatiente.

J’ai un fils qui a été déclaré positif [à la COVID-19] , explique-t-il, ajoutant que c'est la raison pour laquelle il veut passer un test de dépistage.

Le nombre de cas augmente constamment, c’est très imprévisible , s’inquiète un autre résident au volant de son véhicule.

Cette ville se situe dans le comté le plus touché par la COVID-19 en Floride. Miami-Dade a enregistré jusqu’ici plus de 35 000 cas – le quart du total de l’État – et 975 morts. À l’hôpital d’Homestead, les soins intensifs sont débordés.

La communauté hispanique, très implantée dans cette région, représente près de la moitié des cas du comté.

Esteban Bovo, le commissaire du district 13 de Miami-Dade, croit qu’il faudra explorer les causes de la flambée survenue dans le secteur. Il pourrait y avoir un lien avec les habitations inadéquates à certains endroits. Il n’est pas rare de voir plusieurs familles vivre dans le même logement , explique-t-il.

Homestead Population : 69 523 ( 2019 ) Revenu par habitant : 18 394 $ (2014-2018) Population vivant sous le seuil de la pauvreté : 24,6 %

Source : United States Census Bureau

Les ravages économiques

Distribution alimentaire à Homestead, en Floride Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

À quelques kilomètres plus au nord, une autre file de voitures est en train de se former devant une église, mais cette fois pour de la nourriture. Des bénévoles de l'organisme de bienfaisance Farm Share distribuent des denrées alimentaires gratuitement.

Les 500 boîtes de provisions s’envoleront en quelques heures.

Un homme vient de recevoir sa part. Nous n’avons plus d’emplois, plus de nourriture, c’est très difficile , raconte-t-il. Ce chauffeur d’Uber n’a pas travaillé depuis plus de trois mois.

L’économie du coin dépend énormément de l’industrie touristique, qui a été largement ébranlée par la pandémie.

Un peu plus tard, Shannon nous raconte qu’elle a perdu son emploi. Les denrées lui permettront de nourrir ses cinq enfants. Beaucoup de gens comme moi n'ont plus de travail et tentent d'en trouver. Ce coup de main m’aide beaucoup , explique-t-elle.

Shannon, une résidente de Homestead. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Les gens n’ont pas d’argent, ils ne peuvent pas payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table pour leurs enfants. C’est un impact économique majeur , explique Stephen Shelley, le PDG de Farm Share.

Le problème d'insécurité alimentaire sur le territoire de Miami-Dade, qui était déjà sérieux avant la crise, se trouve accentué. Ce comté figure parmi les plus pauvres de la Floride.

Farm Share a distribué 41 millions de tonnes de nourriture dans l’ensemble de l’État depuis le début de la pandémie.

Même si les besoins en denrées ne sont pas aussi élevés aujourd’hui qu’au sommet de la crise, M. Shelley s’attend à poursuivre ces opérations de distribution pendant au moins six mois.

Alors que la crise sanitaire s’étire en Floride, un constat s’impose : les ravages économiques et la souffrance qui l’accompagnent mettront du temps à se résorber.