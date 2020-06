Les appels de Trump avec les dirigeants étrangers ont alarmé ses ex-collaborateurs

Alarmés par ses entretiens téléphoniques avec les dirigeants étrangers, de nombreux collaborateurs de haut niveau du président américain, comme d'anciens secrétaires d'État et à la Défense et des conseillers à la sécurité nationale, estimaient que Donald Trump posait une menace à la sécurité nationale des États-Unis, rapporte CNN.

Un président mal préparé à discuter des enjeux, dominé par des dirigeants autoritaires comme le président russe, Vladimir Poutine, et le président turc, Recep Erdogan, et hostile envers ses alliés des pays occidentaux : voilà le portrait peu flatteur ayant émergé de centaines d'appels d'appels téléphoniques hautement classifiés avec des chefs d'État et de gouvernement étrangers, affirme le journaliste Carl Bernstein.

Le journaliste, qui avait, avec son collègue Bob Woodward, mis au jour le scandale du Watergate impliquant le président Richard Nixon dit avoir interviewé des sources à la Maison-Blanche et dans la communauté du renseignement pendant quatre mois bien au fait du contenu des conversations.

Selon deux d'entre elles, ces appels ont amené les anciens collaborateurs du président Trump, dont les ex-conseillers à la sécurité nationale H.R. McMaster, puis John Bolton, l'ex- secrétaire à la Défense James Mattis, le secrétaire d'État Rex Tillerson et le chef de cabinet de la Maison-Blanche John Kelly ainsi que des responsables des services de renseignement, que le président était souvent délirant .

Il était convaincu de pouvoir faire capituler devant sa volonté presque tous les dirigeants étrangers en les charmant ou encore en faisant pression sur eux, selon les sources, qui disent ne pas avoir vu d'amélioration avec le temps.

D'après les témoignages, Donald Trump ne cessait de se vanter auprès des dirigeants étrangers, dont le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salman et le dictateur nord-coréen Kim Jong Un, de sa propre richesse, de son génie, de ses grandes réalisations en tant que président et de l' idiotie de ses prédécesseurs, particulièrement Barack Obama.

Selon CNN, le président avait plutôt recours à l'intimidation dans ses contacts avec les leaders occidentaux comme le premier ministre canadien Justin Trudeau ou le président français Emmanuel Macron, mais c'était encore plus marqué lorsqu'il parlait avec des femmes comme la chancelière allemande, Angela Merkel, ou l'ex-première ministre britannique, Theresa May.