Les services de gynécologie et d’obstétrique centralisés dans une même clinique à Gatineau

Dès jeudi, une nouvelle clinique spécialisée accueillera huit gynécologues et deux infirmières à Gatineau. On compte sur cette centralisation des services pour diminuer les temps d’attente, qui sont particulièrement longs en Outaouais.

Près de 2000 patientes attendent actuellement d'avoir un rendez-vous avec un gynécologue en Outaouais. Pour une consultation non urgente, certaines vont devoir patienter jusqu’à un an.

Huit des neuf obstétriciens gynécologues qui pratiquent en Outaouais déménageront donc de l'Hôpital de Gatineau vers des locaux tous neufs, situés de l'autre côté de la rue. On y trouve 11 salles d'examens et du matériel à la fine pointe de la technologie.

L'une des 11 nouvelles salles d'examen de la clinique. Photo : Radio-Canada

L'ouverture de la Clinique Delta Santé pourrait considérablement réduire les temps d'attente, selon son directeur administratif, Julien Charles Paradis. On estime environ une augmentation de 20 % de l'efficacité, donc, en intégrant une nouvelle technologie , affirme-t-il.

Julien Charles Paradis est directeur administratif de la clinique Delta Santé Photo : Radio-Canada

Il ne sera plus nécessaire de se rendre à l’hôpital pour obtenir une consultation. Seuls les césariennes, les accouchements et les colposcopies se feront toujours au centre hospitalier. M. Paradis assure que les médecins resteront affiliés à la Régie de l'assurance maladie du Québec, malgré le fait que la clinique soit gérée par une administration privée.

C'est le même service à la patiente. Le service reste gratuit. [...] C'est juste que les services sont déménagés d'un hôpital jusqu'ici, à un cabinet. Julien Charles Paradis, directeur administratif de la Clinique Delta Santé

Pour la gynécologue Valérie Bohémier, cette première clinique spécialisée vient offrir des services plus personnalisés aux patientes. C'est un service qui permet une meilleure communication, moins d'étapes pour se rendre à la personne qu'elles veulent rencontrer , fait-elle miroiter.

Les mêmes gynécologues, plus accessibles

Denis Marcheterre, le président d'Action santé Outaouais, estime qu’il s’agit d’une bonne nouvelle pour les patientes de Gatineau. Il souligne qu’il y a des avantages à centraliser les services gynécologiques .

Toutefois, il souligne qu'il n’y a pas plus de services, dans un contexte où les besoins dans le Pontiac et en Haute-Gatineau sont criants. Ils vont se rendre plus accessibles, peut-être, mais pour la population urbaine , fait valoir M. Marcheterre.

Ça n'ajoute pas beaucoup, ce sont les mêmes gynécologues, on n'en ajoute pas là. Denis Marcheterre, président d'Action santé Outaouais

Le recrutement du personnel reste un défi en Outaouais. Malgré l'ouverture de cette nouvelle clinique, quatre postes de gynécologues sont à combler dans la région. La Clinique Delta Santé, située sur le boulevard de l’Hôpital, accueillera ses premières patientes le 2 juillet.

Avec les informations d'Audrey Roy et de Roxane Léouzon