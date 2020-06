La Ville de Thunder Bay dévoile sa mascotte, suscite la controverse, puis s'excuse

La Ville a dévoilé vendredi le nom de la mascotte, un oiseau nommé Thunder, qui a été sélectionné par un comité.

Les représentants de la municipalité ont toutefois présenté des excuses dès le lendemain. Une série de commentaires sur les médias sociaux critiquaient le choix de l’identité de la mascotte.

Un personnage d’oiseau a été choisi par le comité pour la mascotte , selon ce qu’a écrit la Ville dans une publication Facebook. L'oiseau a été nommé Thunder pour refléter le nom de la ville.

À la lumière des récentes comparaisons de notre mascotte avec un oiseau-tonnerre et en reconnaissant que l'oiseau-tonnerre est sacré dans l'histoire et la culture de certaines Premières Nations, le comité va choisir un nouveau nom pour la mascotte et apporter des révisions à la campagne.

Publication Facebook de la Ville de Thunder Bay