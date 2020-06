L’application La route des fromages réjouit les producteurs d’ici

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a annoncé lundi un investissement de 50 000 $ pour l'application La route des fromages. Le ministre André Lamontagne souhaite que l'engouement actuel autour de l'achat local se poursuive.

Au moment du lancement, seulement cinq des dix fromagers de la région faisaient partie de l'initiative. Toutefois, le ministère assure que les autres fromageries seront contactées dans les prochains jours pour y adhérer.

Pour les propriétaires de la fromagerie Blackburn de Jonquière, c'est une belle manière d'encourager les producteurs.

Moi, je vois ça d'un bon œil. On est dans une situation où il faut favoriser l'achat local. Les gens peuvent planifier leur visite à la fromagerie, je trouve ça super. Ils peuvent découvrir toutes les belles fromageries, toutes les saveurs du terroir. Nicolas Blackburn, copropriétaire.

Du côté de la fromagerie Lehmann d'Hébertville, productrice de trois fromages fermiers, on s'attend aussi à recevoir beaucoup de visiteurs.

Depuis quelques années déjà on a plus de monde qui viennent visiter, mais cette année on s’attend à avoir plus de monde.

Léa Lehmann, copropriétaire de la fromagerie Lehmann.