Le Grand Sudbury appelé à en faire plus contre le racisme systémique

L’organisation Black Lives Matter Sudbury a envoyé une lettre à l’attention de la Ville du Grand Sudbury demandant aux autorités municipales d’en faire plus pour enrayer le racisme systémique sur son territoire.

L’organisation demande notamment l’installation de caméras corporelles pour tous les policiers afin d’améliorer le ton des interactions entre les policiers et le public et de fournir plus de preuves en cas de procès .

Black Lives Matter Sudbury demande aussi le financement de programmes sociaux.

Ceux-ci demandent aussi l’inclusion de plus de personnes issues de minorités culturelles au sein du comité responsable de la police.

Ces changements, selon eux, vont contribuer à aborder le problème du racisme systémique au sein du service de police du Grand Sudbury.