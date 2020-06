Les travaux sont lancés pour la nouvelle piscine de Senneterre

Le projet, évalué à 9,5 millions de dollars, devrait être complété pour l’automne 2021. La nouvelle piscine permettra de remplacer celle du Centre Aqua-Spec, construite en 1953 et aujourd’hui désuète. Elle sera utilisée à la fois par la clientèle scolaire et par la population de Senneterre et ses voisines Belcourt et Senneterre-Paroisse, qui participent à son financement.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, n’hésite pas à parler d’un grand jour pour sa municipalité. Dans nos infrastructures de loisirs à Senneterre, on avait un retard au milieu des années 2000. Là on a un aréna rénové, un curling rénové et on va inaugurer cet été nos rénovations à la bibliothèque. Les gens sont actifs dans nos infrastructures. On vient de leur donner une qualité de vie supplémentaire , se réjouit-il.

Plusieurs possibilités scolaires

Pour le Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois, ce nouvel équipement ouvre la porte à plusieurs possibilités, tant pour l’enseignement que le parascolaire, comme l’explique le directeur général, Alain Guillemette.

Aller à la piscine, c’était compliqué, rappelle-t-il. On devait se transporter au Centre Aqua-Spec et c’était désuet. Là, on a les conditions pour l’apprentissage de la natation. Les élèves du primaire et du secondaire vont pouvoir fréquenter l’équipement. Il y a de nouveaux sports comme la plongée ou le kayak qui peuvent aussi se faire dans une piscine. C’était un projet mobilisateur attendu tant par nos élèves que par la population.

Le chantier de construction est déjà bien avancé. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Hausse des coûts

Rappelons que le projet avait été menacé par une augmentation des coûts, à l’ouverture des soumissions, en décembre dernier. Des démarches du député Pierre Dufour ont cependant permis d’aller chercher 1 million de dollars supplémentaires auprès du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. La part de Québec se chiffre donc à 4,1 millions.