Le public retrouve les morses de l'Aquarium du Québec

On a vraiment travaillé fort pour que tous les animaux et leur habitat soient à leur meilleur aujourd'hui pour faire une belle présentation aux visiteurs , confie la conservatrice, Marie-Pierre Lessard.

La spécialiste affirme que les mois de confinement n'ont pas vraiment eu d'effet sur les animaux de l'aquarium, qui sont habitués aux interactions avec le public. On se concentrait un peu plus sur le biomédicale, donc une attention particulière sur l'état de santé des animaux.

Les morses de l'Aquarium du Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Les habitués retrouveront un environnement un peu différent de ce qui était présenté avant la pandémie. Si autrefois, il était permis de toucher à certains animaux, c'est maintenant interdit. Tout le parcours se fait également désormais en sens unique.

L'Aquarium du Québec invite aussi les familles à acheter leurs billets sur internet plutôt qu'en personne. Il sera bientôt possible aussi de réserver une plage horaire pour sa visite au moment de l'achat.

Un phoque de l'Aquarium du Québec Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La conservatrice Marie-Pierre Lessard rappelle que les revenus générés par les visites à l'aquarium sont une condition essentielle à ce qu'il puisse remplir sa mission.

On a vraiment une vocation de conservation et de recherche, mais si on n'a pas de visiteurs, tout ça ne peut pas exister. C'est vraiment d'avoir un équilibre entre le bien être animal et d'aller chercher l'attrait pour le visiteur.

Un groupe de visiteurs profite des explications d'un guide. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Presque toutes les installations de l'endroit sont accessibles comme les jeux d'eau et l'aire de jeux pour enfants.