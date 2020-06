Le très rare scaphandre de 2001, l'Odyssée de l'espace mis aux enchères

Un rare scaphandre ayant servi sur le tournage de 2001, l'Odyssée de l'espace, lors d'une scène mythique du film culte de Stanley Kubrick, sera prochainement vendu aux enchères. Pièce maîtresse de la vente organisée à Beverly Hills les 17 et 18 juillet prochains, on estime que le costume vaut entre 200 000 et 300 000 dollars américains.