Des lions de mer auraient été décapités par des humains en C.-B.

La zoologiste des mammifères marins Anna Hall de Sea View Marine Sciences affirme être au courant de cas d’otaries sans tête échouées sur la côte entre Nanaimo et Campbell River, en Colombie-Britannique.

D'après ce que je peux voir sur les photos, ce sont des otaries de Steller, qui sont une espèce en péril au Canada , avance-t-elle.

Les prédateurs naturels des otaries de Steller comprennent les orques et les requins de passage dans la région marine. Or, Anna Hall estime que les décapitations ne sont probablement pas causées par un animal.

Il semble plus probable qu'elles soient d'origine humaine , croit-elle.

Ce n'est pas la première fois que des mammifères marins sont retrouvés échoués sur les côtes canadiennes sans leur tête.

Une résidente de Campbell River a trouvé une otarie de Steller sans tête en mars 2020, lors d'une promenade sur la plage. Photo : Fournie par Deborah Short

En 2013, quatre otaries sans tête ont été trouvées sur les plages de l'île de Vancouver. En 2014, au moins 12 carcasses de phoques sans tête ont été trouvées sur les rives du Saint-Laurent au Québec.

Au Canada, les mammifères marins sont protégés en vertu de la Loi sur les pêches et la Loi sur les espèces en péril. Le statut des otaries de Steller est préoccupant dans la Loi sur les espèces en péril, ce qui veut dire que l’espèce court le risque d’être menacée ou de disparaître.

Les otaries jouent un rôle essentiel au sein de l'écosystème de la mer des Salish. Elles sont l'une des principales sources de nourriture des épaulards.

Il est vraiment important de penser à la situation dans son ensemble en termes de récupération de nos eaux locales, car elles ont subi des pressions humaines assez importantes au cours des 200 dernières années , rappelle la zoologiste.

Jordan Reichert, directeur de l’organisme sans but lucratif Animal Alliance of Canada, a communiqué avec le ministère des Pêches et Océans Canada (MPO) au sujet des otaries trouvées sans leur tête.

Je leur ai demandé de se pencher sur ce problème, car il est très préoccupant. Ce n'est pas nouveau , mentionne Jordan Reichart.

Le MPO est au courant de l’existence des photos

Lundi, le MPO avance avoir constaté une légère augmentation des signalements d'otaries mortes échouant sur les rives de l'île de Vancouver, mais note qu'il s'agit d'un phénomène assez courant .

En règle générale, les animaux qui sont échoués sont intacts. Cependant, de temps à autre, des individus peuvent altérer les animaux une fois échoués. Ceci contrevient au Code criminel du Canada , écrit le ministère par voie de communiqué.

La Direction de la conservation et de la protection du MPO est au courant des activités sur les médias sociaux liées aux pinnipèdes et les surveille de près. Ministère des Pêches et Océans du Canada

Jordan Reichart souhaite que le MPO attrape les braconniers responsables et effectue plus de patrouilles sur l'eau afin que les braconniers potentiels sachent que les zones sont protégées contre les abus des animaux marins.