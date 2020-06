Un important vol de catalyseurs sur des véhicules de Postes Canada à Ottawa

Par courriel, l'équipe des relations avec les médias de Postes Canada a confirmé que des convertisseurs catalytiques provenant de véhicules à l’établissement de traitement du courrier de l’avenue Sandford Fleming, à Ottawa, ont été volés dans la nuit du 25 juin .

Notre plan d’urgence nous a permis de nous assurer que cet incident a eu le moins de répercussions possible sur la livraison, y compris les livraisons de la fin de semaine dernière.

Comme l'enquête du Service de police d'Ottawa est toujours en cours, la société de la Couronne a fait savoir qu'elle n'émettrait aucun autre commentaire.

Les catalyseurs contiennent des métaux précieux, comme le palladium. Au moment d’écrire ces lignes, ce métal se vendait 2611 $ CA l’once. À titre de référence, l’or se vendait 2421 $ l’once, selon le site spécialisé or.fr  (Nouvelle fenêtre) .

L’agente Amy Gagnon, porte-parole du SPOService de police d'Ottawa , souligne que le vol de catalyseurs vient par vagues . En effet, une série de vols similaires avait été rapportée à la même période l’an dernier et plus tôt en mars.

Plus il y a une demande, plus on voit ce genre de vol là.

Agente Amy Gagnon, porte-parole du SPO