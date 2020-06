Ottawa a jusqu'en décembre pour modifier la loi sur l'aide médicale à mourir

Après avoir entendu la requête du gouvernement fédéral vendredi, au palais de justice de Montréal, le juge Frédéric Bachand de la Cour supérieure a rendu son jugement lundi.

Il conclut qu’ à moins que la pandémie de la COVID-19 n’entraîne une autre interruption des travaux parlementaires, cette prorogation fera en sorte que le Parlement fédéral aura disposé d’une période de travail effective totale de six mois, ce qui est conforme à la décision initiale de la juge Baudoin .

La durée de la suspension passera de 10 à 15 mois, ce qui n’est pas en soi problématique. Les personnes intéressées continueront de pouvoir bénéficier de l’exemption constitutionnelle accordée lors de la première prorogation. Extrait du jugement de la Cour supérieure

Ottawa et Québec avaient été renvoyés à leurs devoirs en septembre dernier par la juge Christine Baudouin, de la Cour supérieure. Celle-ci avait alors invalidé et déclaré inconstitutionnels les critères de la législation provinciale et fédérale exigeant que les citoyens soient en fin de vie, ou que leur mort soit raisonnablement prévisible, afin de pouvoir demander l'aide médicale à mourir.

Par ce jugement, l’accessibilité à l'aide médicale à mourir devenait de fait élargie à un plus grand nombre de personnes, comme Jean Truchon et Nicole Gladu, ces deux Québécois atteints de graves maladies dégénératives incurables, qui ont mené cette bataille juridique au cours des dernières années.

La magistrate avait toutefois maintenu les lois valides pendant une période de six mois afin de donner le temps aux gouvernements fédéral et provincial de les modifier de façon conforme à son jugement.

Entre-temps, les critères empêchant certaines personnes de demander l'aide médicale à mourir demeurent valides.

Ottawa avait demandé et obtenu un premier délai pour mener à bon port son projet de loi déposé en février. Il avait alors expliqué que les élections fédérales avaient entraîné la suspension des travaux du Parlement.

Il en a demandé un deuxième en invoquant cette fois-ci la pandémie de la COVID-19, qui a interrompu les travaux parlementaires, dont l'étude des projets de loi.

Plus de détails à venir.