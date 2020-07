Déménagements et chaleur ne font pas bon ménage

Les déménagements et la chaleur sont de retour cette semaine. Cette combinaison peut avoir de lourdes conséquences sur le corps humain.

En moyenne, une trentaine de coups de chaleur sont répertoriés annuellement dans la dernière décennie , résume la porte-parole de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Héloïse Bernier-Leduc.

258 lésions professionnelles dues à la chaleur ont été recensées entre 2010 et 2019 au Québec. Photo : Radio-Canada

L'indice humidex et la charge de travail peuvent jouer un réel rôle dans un malaise causé par la chaleur.

Plus le travail est exigeant, plus le risque d'un coup de chaleur est présent , résume la porte-parole de la CNESST.

Mme Bernier-Leduc rappelle l'importance d'identifier le travail à faire, les risques potentiels et répartir le travail selon la plage horaire. Par exemple, des tâches plus intenses peuvent être exécutées le matin avant la pointe de chaleur de l'après-midi.

Vêtement plus léger et se couvrir la tête peuvent aussi être de bonnes options pour se protéger. Les employeurs doivent fournir un accès à l'eau potable, des moments de répit à l'ombre ou à l'air climatisé et des informations sur les signes avant-coureurs d'un coup de chaleur, signale la porte-parole.

En hiver aussi

Des malaises liés à la charge de travail peuvent également survenir en hiver. Des engourdissements ou des pertes de consciences constituent des indices d'une engelure ou d'une hypothermie.

103 lésions professionnelles dues à la température froide extérieure ont été recensées entre 2015 et 2019. Photo : Radio-Canada

Des inspecteurs peuvent visiter votre environnement de travail pour améliorer les installations et ainsi mieux protéger les travailleurs.

POUR EN SAVOIR PLUS Des guides pratiques sont disponibles sur le site Internet de la CNESST  (Nouvelle fenêtre) .

Les chiffres pour l'année en cours avec les cas observés durant les canicules de la fin mai et juin ne sont pas encore comptabilisés.