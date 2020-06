Une femme vivant aux É.-U. est autorisée à visiter son père en phase terminale au Canada

La semaine dernière, après plus de 1600 kilomètres en partance de Denver, dans l’état du Colorado, Leah Phillips, accompagnée de son mari Austin, n’était toujours pas en droit de visiter son père, John Phillips, à l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon.

Toute personne revenant d’un voyage à l’étranger est dans l’obligation de s’isoler pendant 14 jours à son arrivée au Canada. De plus, la frontière séparant le Canada et les États-Unis demeure fermée et ce, jusqu'au 21 juillet.

Elle a donc effectué de nombreux appels auprès des autorités de santé publique et du gouvernement de la Saskatchewan, dans l’espoir d’obtenir une dérogation et ainsi rendre visite à son père à l’hôpital avant qu’il ne soit trop tard.

Leah Phillips a ensuite appris qu’elle pourrait voir son père seulement si elle obtenait une dérogation du bureau du premier ministre Scott Moe ou du ministère de la Santé.

Tout le temps et l'énergie que j'aurais dû consacrer à mon père pour le soutenir dans l'épreuve de ce diagnostic, je les ai utilisés au téléphone en laissant couler d’innombrables larmes, en parlant avec des chefs d'unité à l'hôpital, des travailleurs sociaux et des responsables de la santé publique. Tout ça, en recevant peu de compassion et une réponse où on m'a dit essentiellement qu’ils ne peuvent rien faire pour moi. Leah Phillips

Dimanche, après que CBC eut publié le témoignage de Leah Phillips, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan a contacté CBC, demandant des informations au sujet de la famille.

Quelques heures plus tard, Leah Phillips et son mari ont pu rendre visite finalement à son père.

Avant d’entrer dans l’hôpital, tous deux ont passé un test de dépistage de la COVID-19. À l'intérieur de l'établissement, Leah Phillips dit avoir suivi des protocoles stricts, dont le port d'équipement de protection individuelle, le lavage des mains avec du gel désinfectant et ne pas avoir de contact avec son père ni avec ses effets personnels.

Un processus simplifié pour éviter que l’histoire se répète

Bien que Leah Phillips est heureuse et soulagée d’avoir eu la chance de voir son père, elle affirme que le processus doit être simplifié pour éviter que d’autres familles traversent ces mêmes difficultés.

La Saskatchewan a la chance d’être une province assez petite pour avoir la main-d’œuvre et le personnel nécessaires pour traiter ces situations extrêmes, au cas par cas, explique-t-elle. Nous avons dû faire des pieds et des mains pour y arriver et ce n’est pas tout le monde qui a la capacité, ou le temps, de gérer le fait d’avoir un membre de la famille gravement malade et des discussions avec le gouvernement.

Leah Phillips affirme que sa situation prouve que le processus peut être fait en toute sécurité pour les cas extrêmes et que des étapes claires doivent être établies afin de savoir à qui s’adresser, comment demander une dérogation et que les familles obtiennent un meilleur accès aux dirigeants dans le domaine de la santé.

Avec les informations de Morgan Modjeski