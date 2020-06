Un Sherbrookois plaide coupable pour des gestes à caractère sexuel

Il s'agit d'infractions de leurre informatique, d'attouchements et d'incitation à des contacts sexuels, d'accession à de la pornographie juvénile et de transmission de matériel sexuellement explicite.

Les gestes posés par Brandon Poulin ont été commis entre juillet 2017 et avril 2018 à Sherbrooke et Gatineau.

Les victimes étaient âgées de 13 et 14 ans au moment où l'accusé de 21 ans est entré en contact avec elle sur les réseaux sociaux et il y a eu échanges de photos et vidéos de nature sexuelle.

Le juge Conrad Chapdelaine a ordonné la confection d'un rapport présentenciel et sexologique complet concernant Brandon Poulin.

Son avocat Me Guy Plourde a dit au tribunal qu'il avait l'intention de contester les peines minimales d'un 6 mois de prison qui s'appliquent pour certaines infractions commises par son client.

Le dossier de Brandon Poulin a été reporté au 19 août pour fixer la date des observations sur la peine dans son dossier.

Avec les informations de Marie-France Martel