L’application Tim Hortons sous enquête pour ses pratiques de collecte de données

Un bref communiqué du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada explique que l’enquête tentera de déterminer si l’organisation obtient un consentement valable des utilisateurs de l’appli pour recueillir et utiliser leurs données de géolocalisation à des fins qui pourraient inclure [la collecte] et l’utilisation de profils d’usagers détaillés, et si [...] la collecte et l’utilisation des données sont appropriées .

L’annonce fait suite à un reportage du National Post paru début juin, dans lequel l’auteur explique dans quelle mesure l’application Tim Hortons a suivi et analysé sa géolocalisation selon les données obtenues en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

L’auteur a découvert que l’application Tim Hortons a enregistré les coordonnées de longitude et de latitude de son propre téléphone plus de 2700 fois en moins de cinq mois. Cette collecte de données se faisait même lorsque l’application n’était pas utilisée. Les visites probables chez des restaurants concurrents ainsi que les adresses domiciliaire et professionnelle du journaliste figuraient parmi les données enregistrées.

Les commissaires vérifieront donc si les utilisateurs et utilisatrices de l’application de la chaîne de restauration rapide ont donné un consentement valable pour transmettre de telles données.

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada Daniel Therrien et trois de ses homologues provinciaux enquêtent sur l'appli Tim Hortons. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Les données de géolocalisation peuvent révéler des renseignements très sensibles sur les habitudes de vie et les activités des personnes, qu’il s’agisse par exemple de consultations médicales ou de lieux que les personnes fréquentent régulièrement , peut-on lire dans le communiqué.

Dans une déclaration écrite fournie à Radio-Canada, Tim Hortons dit avoir récemment mis à jour l’application afin que les données de géolocalisation soient seulement collectées lorsque l’application est ouverte.