Pleins feux sur l'art public : Le voyage d’Arvida et Jerodro

J'ai beaucoup aimé cette merveilleuse histoire de ville industrielle. Évidemment, c'était certain que j'allais travailler avec des personnages en aluminium. Après ça, c'était l'aspect d'accueillir des enfants. C'est un personnage féminin avec un oiseau, qui fait référence au conte, mais il y a une volonté aussi de créer un espace où les enfants peuvent s'asseoir ou participer et devenir eux aussi un personnage d'un conte , explique-t-il.

Jean-Robert Drouillard a réalisé de nombreuses sculptures. Photo : Jay Kearney

Un peu d'histoire

La politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics existe depuis 1961.

Il s'agit d'une mesure gouvernementale qui consiste à allouer environ 1 % du budget de construction d'un bâtiment ou d'aménagement d'un site public, à la réalisation d'œuvres d'art. Des oeuvres qui s'harmonisent à l'architecture, aux espaces intérieurs ou extérieurs, à la vocation des lieux et au type d'usagers.

Depuis l’adoption de la politique, plus de 3700 œuvres ont été réalisées dans des lieux publics du Québec.