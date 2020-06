Ouvert ou fermé pour la fête du Canada en Alberta?

Festivités

Les festivités habituelles de la fête du Canada à Edmonton sont annulées cette année, tandis que Calgary les réinvente pour la télévision et le web.

En collaboration avec CBC Calgary, la Ville de Calgary présentera un concert à 17 h sur ses plateformes YouTube et Facebook. Au programme : Paul Brandt, Lynn Olagundoye, T. Buckley, Chad VanGaalen et Bebe Buckskin.

Edmonton et Calgary encouragent également leurs citoyens à regarder aux concerts organisés par le gouvernement fédéral qui seront diffusés à la télévision et en ligne, ainsi que les feux d’artifice virtuels. Pour ceux qui voudraient participer à la fête, les Municipalités les invitent aussi à rallumer leurs lumières de Noël et d’arborer du rouge et du blanc sur leur domicile.

La fête du Canada 2020 aura des feux d'artifice virtuel. Photo : Radio-Canada / Marie Chabot-Johnson

Des activités familiales et des spectacles virtuels sont aussi organisés en collaboration avec les villes de Beaumont, Devon, Fort Saskatchewan, Leduc, Spruce Grove, Saint-Albert, Stony Plain et du comté de Strathcona. La ville de Red Deer tiendra pour sa part des feux d’artifice à partir d’un endroit gardé secret.

Commerces de détail et zoos

Les supermarchés, les petits commerces de proximité (boucheries, dépanneurs, fruiteries, etc.) et les stations-service peuvent demeurer ouverts, tout comme les restaurants et les pharmacies.

Le zoo d’Edmonton et celui de Calgary seront ouverts, mais comme à l’habitude depuis leur réouverture il faut réserver des billets pour une heure spécifique parmi une quantité limitée.

Administration

Tous les bureaux du gouvernement albertain seront fermés. Il en sera de même pour les bureaux de Postes Canada, à l’exception de certains administrés par le secteur privé qui pourront rester ouverts.

Transports en commun

Le service de transport de Calgary sera opérationnel avec leur horaire du dimanche, tandis que le service de transport d’Edmonton le sera avec leur horaire du samedi.