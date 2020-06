La réforme de la police de Toronto étudiée par le conseil municipal

Les conseillers municipaux de Toronto débattent aujourd'hui d’une motion présentée par le maire John Tory, qui a pour but de réformer partiellement le service de police de la Ville Reine. Si aucun vote n’a eu lieu jusqu’à maintenant, voici un résumé de ce qui s’est dit.

Tous les conseillers municipaux de la Ville disposaient de cinq minutes chacun afin de poser des questions au chef du service de la police de Toronto, Mark Saunders ainsi qu’à Ryan Teschner, qui siège au conseil de police de la ville.

Mark Saunders ne soutient pas des coupes arbitraires

Durant la période de questions, Mark Saunders a indiqué qu’il ne soutenait pas des réductions de son budget effectuées de manière arbitraire, mais qu’il était ouvert à ce que certains appels non urgents soient pris en charge par du personnel autre que des policiers.

Le chef a reconnu qu’il existe du racisme systémique au sein de la police de Toronto.

Mark Saunders a aussi soutenu que ses agents travaillent d’arrache-pied tous les jours afin de bâtir des ponts avec les communautés marginalisées de la ville. Un élément qui faisait partie de son plan de modernisation de la police .

Le chef de la police Mark Saunders s'agenouille au milieu d'une manifestation contre le racisme au début juin à Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC

Réduire le nombre d’agents : une tâche complexe

Réduire le budget de 10 % de la police de Toronto équivaudrait à supprimer 1000 postes d’agents et d'employés du corps policier. On parle d’environ 100 millions de dollars par année.

Mark Saunders a indiqué qu’il serait complexe et long de mettre à pied des agents en raison des conventions collectives et des lois provinciales en place.

La réduction du personnel pourrait aussi faire diminuer la proportion d'employés de la police de Toronto issus de la diversité, selon Ryan Teschner.

Mark Saunders a aussi mentionné durant la période de questions que Toronto est la ville avec le plus faible nombre de policiers par habitant après Chicago, New York, Los Angeles, Houston, Montréal et Vancouver.

Caméras corporelles

Questionné sur la possibilité d’équiper les agents de caméras corporelles, Mark Saunders croit que ça pourrait aider à établir un lien de confiance avec le public.

Doug Ford s'oppose catégoriquement à l'idée de réduire le budget de la police. Photo : La Presse canadienne / Richard Lautens

Inacceptable selon Ford

Questionné lundi au sujet des discussions qui ont lieu à la Ville de Toronto, le premier ministre Doug Ford a indiqué qu’il estime que les policiers devaient avoir accès à plus de formations, mais qu’il ne croit pas que réduire le nombre de policiers en service à Toronto est nécessaire.

Je crois que c’est absolument critique qu’on garde le plus de policiers possible dans nos rues , a déclaré Doug Ford.

M. Ford a précisé qu’il n’interviendrait pas dans la décision de la Ville et que c’était à chaque municipalité elle-même de décider de ce qu’elles faisaient avec leur budget.

Le maire de Toronto, John Tory Photo : Radio-Canada

La motion de John Tory

La motion du maire de Toronto vise essentiellement à changer la vocation de certaines parties du corps policier au lieu de retirer le financement de la police.

John Tory demande notamment que la Ville étudie un autre modèle d'intervention dans des situations d’appels, par exemple par une équipe qui n'inclurait pas de policiers.

Les conseillers municipaux Josh Matlow et Kristyn Wong-Tam avaient originalement déposé une motion pour réduire le financement de la police de Toronto de 10 %. Le conseiller Matlow a retiré la motion pour qu’elle devienne un amendement à celle de John Tory.

La séance du conseil municipal de Toronto qui porte sur la question de la réforme de la police se poursuit cet après-midi et demain.