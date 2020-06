Les clients sont au rendez-vous dans les restaurants du Bas-Saint-Laurent

Au Bas-Saint-Laurent, plusieurs propriétaires de restaurants se réjouissent de ce retour des consommateurs dans leur commerce.

C'est le cas de la copropriétaire de Côté Est, Perle Morency, qui affirme que les clients sont bel et bien de retour aux tables et surtout qu'ils collaborent très bien concernant les mesures sanitaires à respecter sur place.

La copropriétaire de Côté Est ajoute toutefois qu'elle ne s'attend pas à des retombées économiques records cet été. C'est sur qu'au cours de l'été on n'atteindra jamais les sommets atteints des saisons touristiques antérieures. Je pense qu'on ne pourra jamais accueillir autant de monde , précise-t-elle.

Même son de cloche au Central Café à Rimouski. Philippe Cochin, l'un des serveurs du café, est heureux de constater la présence des clients. Il note par contre une baisse des consommateurs, principalement à l'heure du midi.

Je vous dirais que le midi, c'est très différent. On avait une clientèle plus de travailleurs et de professionnels. Donc le midi, il y a beaucoup de bureaux qui sont encore fermés au centre-ville de Rimouski. Télétravail oblige. On ressent beaucoup la baisse de clientèle le midi.

Philippe Cochin, serveur