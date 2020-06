Privé de revenus depuis la mi-mars en raison de la pandémie de COVID-19, le Cirque du Soleil se place à l'abri de ses créanciers pour restructurer sa dette et relancer ses activités par l'entremise d'une convention d'achat conclue avec ses actionnaires actuels.

Appuyés par le prêt de 200 millions de dollars américains offert par Investissement Québec, le fonds texan TPG Capital, la firme chinoise Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ) injecteront 100 millions de dollars américains supplémentaires en plus de mettre sur pied deux fonds totalisant 20 millions pour payer les artisans de l'entreprise de divertissement.

Il s'agit de l'offre minimale à déposer si d'autres joueurs désirent mettre la main sur le Cirque, dont la dette est d'environ 900 millions de dollars américains.

Son président et chef de la direction, Daniel Lamarre, a précisé, lundi, au cours d'un entretien téléphonique, que cinq à six groupes sont intéressés à acquérir l'entreprise. On devrait savoir vers la mi-septembre qui sera le nouveau propriétaire.

En échange d'une restructuration de la dette, les créanciers recevront une dette non garantie de 50 millions de dollars américains en plus de détenir 45 % du Cirque, ce qui fera fléchir les participations des actionnaires actuels.

La crise sanitaire provoquée par le coronavirus a forcé le Cirque à annuler, il y a environ trois mois, ses 44 spectacles et à licencier la quasi-totalité de son effectif, soit environ 4700 personnes.

