Les visites dans les hôpitaux de l'Outaouais pourront reprendre

L’établissement de santé demande notamment aux gens de limiter leurs visites à l’essentiel pour diminuer les risques de propagation du coronavirus. Comme avec les visites dans les résidences pour personnes âgées, les visiteurs devront remplir un questionnaire d’évaluation pour savoir et déclarer s’ils ont des symptômes de la COVID-19.

Une identification du visiteur s’effectuera à l’entrée et chacun d’eux devra ensuite se rendre au poste des infirmières de l’unité visitée afin que leur nom soit inscrit au registre des visiteurs , a également indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux dans un communiqué. Quiconque présente des symptômes associés à la COVID-19, ou qui a reçu un diagnostic positif dans les 28 jours précédant la visite ne pourra pas mettre les pieds dans l’hôpital.

L’accès sera également interdit dans les unités de soins intensifs et à l’unité de soins coronariens de l'hôpital de Hull, note toutefois le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , étant donné la vulnérabilité des gens qui y séjournent.

Ceux et celles qui pourront entrer devront se laver les mains en arrivant et en quittant les lieux, en plus de maintenir la désormais fameuse distance de deux mètres avec les employés et les patients. Le port du couvre-visage ne sera pas obligatoire, cependant, même s’il est fortement encouragé.

5 nouveaux cas confirmés

Après une brève interruption la semaine dernière, la santé publique québécoise a recommencé à publier des chiffres quotidiens. Dans son bilan de lundi, elle faisait état de 5 nouvelles infections confirmées en Outaouais, pour un total de 586 depuis le début de la pandémie.