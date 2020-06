Un groupe de citoyens vient d’envoyer aux élus de Gatineau un rapport démontrant, selon eux, l’importance de sauvegarder un boisé situé dans le secteur d’Aylmer. Ces résidents ont répondu à la demande du maire de mieux déterminer la valeur écologique et archéologique du terrain, situé à l’angle du chemin Fraser et du boulevard de Lucerne, dont la vente a été suspendue à la fin avril.

Le rapport, intitulé Forêt Deschênes : Valeur écologique, culturelle et humaine, souligne notamment la présence d’une rare chênaie ancienne et de 932 espèces animales et végétales – dont des reptiles, des oiseaux et des plantes reconnus comme sensibles ou dignes de protection par les gouvernements du Québec et du Canada .

Cette biodiversité est associée à la grande variété d’habitats qui s’y trouvent, incluant forêts matures, secondaires et humides, marais, la rive inondable, et zones de friche , peut-on lire.

Les auteurs rapportent également la présence d’artefacts de Premières Nations et évoquent de possibles restes du moulin à scie Fraser, en activité dans les environs au début du 20e siècle .

Le boisé de 5,3 hectares est situé à l’intersection du chemin Fraser et du boulevard de Lucerne dans le secteur Aylmer. Photo : Gracieuseté - Préparé par Peter C. Bischoff, d’après Google Maps et les données fournies par la Ville de Gatineau

Les auteurs exhortent la Ville de Gatineau à conserver et à préserver à l’état naturel ce boisé de 5,3 hectares qualifié d'unique. Un tel geste serait considéré [digne] des meilleures pratiques de développement durable , selon eux. Les auteurs qualifient même d’erreur la possible destruction du boisé.

Devant le mécontentement de citoyens, la Ville de Gatineau avait annulé le 30 avril son appel de propositions pour la vente du boisé dont elle est propriétaire. Les revenus générés devaient permettre de remplir les coffres de la Municipalité et de rembourser la dette à la suite de l’achat du terrain devant accueillir le complexe multiglace du Plateau.

Une décision finale le 7 juillet

Ce rapport est rendu public environ une semaine avant que le conseil municipal tranche le 7 juillet quant à l’avenir du boisé.

La Ville a déjà publié le 22 juin une compilation des données disponibles au sujet du boisé, à la demande du maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Ce document statue notamment que le lot visé pour du développement résidentiel n’avait aucun potentiel archéologique , selon quatre études – à l’exception de deux corridors, soit une bande longeant le boulevard Lucerne (potentiel moyen-élevé) et le long du chemin Fraser et dans le centre (potentiel moyen).