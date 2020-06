La municipalité rurale d’Oakview déclare l’État d’urgence

Les autorités municipales recommandent aux personnes qui sortiront en voiture de rouler avec prudence, car les orages ont endommagé les routes et des rues sont inondées.

Une vague de deux à trois tempêtes a frappé l’ouest du Manitoba au cours de la fin de semaine, laissant le sud-ouest de la province dans l’eau.

Selon le météorologue Brad Vrolijk, la ville de Brandon, par exemple, a reçu environ 140 mm de pluie et la région de Minnedosa quant à elle en a reçu 153 mm.

Il explique que les tempêtes se sont déplacées vers l’ouest jusqu'en Saskatchewan et souligne qu’il est possible qu’elles fassent demi-tour et reviennent plus violemment dans le sud-ouest du Manitoba lundi soir.

Un commerce de la ville de Brandon inondé à la suite des orages. Photo : Fournie par Jeff Plas

D’après le service de police de Brandon, les orages ont inondé et bloqué des dizaines de véhicules.

En raison de ces inondations, la route 10 est fermée de la route Transcanadienne à la route 25 et de Minnedosa à la route 45.

Soutien de Winnipeg

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, a déclaré dans une publication sur Twitter qu’il avait communiqué avec son homologue de Brandon, Rick Chres, afin de savoir si Winnipeg pouvait aider.

Une tornade hors de Brandon?

De son côté, Environnement Canada essaie de confirmer si une tornade s’est abattue à l’extérieur de Brandon, à environ 200 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.