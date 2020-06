Des familles épuisées songent à remettre leurs enfants aux besoins particuliers à la C.-B.

La vie est difficile pour Klara et son mari Jason Cramer, mais la pandémie de COVID-19 a complexifié leur situation. Comme beaucoup d'autres familles isolées, ils ont besoin d’un soutien financier et des services essentiels du ministère du Développement des enfants et de la famille de la Colombie-Britannique pour prendre soin de leur fils handicapé.

Tomas Cramer, âgé de trois ans, est né avec une mutation génétique rare appelée GRIN1. Il ne peut ni voir, ni marcher, ni ramper, ni parler. La pandémie du nouveau coronavirus coince financièrement ses parents, et d’autres dans la même situation, qui songent à remettre leur enfant au ministère de l’Enfance de la Colombie-Britannique.

Le jeune Tomas souffre chaque jour de dizaines de crises. Sa mère Klara Cramer lui donne une formule spéciale à travers un tube inséré dans son estomac afin de le nourrir de nombreuses fois par jour.

Il doit être porté comme un nouveau-né, explique Klara Cramer. Malheureusement, il pèse près de 13 kg, donc il devient assez lourd.

Sans soutien adéquat, le fardeau incombe aux parents comme Klara Cramer.

Mon mari doit aller travailler, parce que quelqu'un doit payer pour notre résidence, avance cette dernière.

Malgré ses défis, Tomas peut toujours entendre et il apprécie la musique.

Il adore le Fantôme de l'Opéra, a-t-elle déclaré. Qui l’eût cru?

Tomas fait partie du programme At Home du ministère, qui vise à fournir un répit et un soutien médical aux enfants et aux jeunes souffrant de handicaps graves et de besoins de santé complexes.

Mais les consignes de distanciation physique au sujet de la COVID-19 et les services réduits signifient que les rendez-vous médicaux ont été reportés ou annulés et toutes leurs séances de thérapie aussi, laissant à Klara Cramer la responsabilité de tout gérer les besoins de son fils du mieux qu'elle le peut.

Les 13 heures par mois de répit sur lesquelles elle comptait ont également disparu. Elle n’a donc aucune possibilité de se reposer et de refaire le plein d'énergie.

Je suis émotionnellement fatiguée et j’éprouve de la difficulté à m'occuper de mon enfant qui a des besoins médicaux complexes, avance Klara Cramer. Ma culpabilité intérieure d'être un parent m'empêche de dire : "Voici mon enfant. Je le remets à l'État et je m'en vais parce que je n’en peux plus".

Selon la directrice générale du Family Support Institute of BC, Angela Clancy, des parents à bout de souffle envisagent de prendre la même décision.

L'une des choses les plus traumatisantes qu'une famille puisse vivre est d'être poussée à bout où, en raison du manque de services et de soutien, elle doit remettre son enfant aux soins du ministère.

Et lorsque cela se produit, tous les services et le soutien, y compris les ressources financières, sont donnés à quelqu'un d'autre pour faire exactement ce que vous pourriez faire en tant que parent , déplore Angela Clancy.

C'est un système archaïque. C'est un système inacceptable, et les familles sont constamment confrontées à cela en Colombie-Britannique.

La ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, reconnaît que la crise sanitaire de la COVID-19 a mis en lumière un système qui a besoin d'une refonte.

Le problème avec les soutiens aux enfants et aux jeunes ayant des besoins spéciaux est que le cadre du système ne fonctionne pas, avoue Katrine Conroy. Je me suis fixé comme objectif d'examiner l'ensemble de ce cadre. Nous devons changer la façon dont nous fournissons les services.

Cela [les services] ne devrait pas dépendre du diagnostic d'un enfant. Cela devrait dépendre des besoins de l'enfant, avance-t-elle. Nous devons nous assurer d'avoir des soutiens en place. Mais nous devons le faire correctement.

Le 22 juin, le ministère de l'Enfance et du Développement familial a annoncé une dernière série de fonds de secours d'urgence à court terme pour aider les enfants et les jeunes ayant des besoins spéciaux et leurs familles à accéder à des services. Un paiement direct de 225 $ par mois, qui prend fin le 30 septembre, aidera les familles admissibles.

