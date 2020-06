Des concerts-surprises de l’OSM dans les parcs montréalais

L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) présentera une soixantaine de spectacles non annoncés dans les parcs de Montréal cet été. Une association avec divers artistes de la danse, de la littérature et du cirque permettra d’offrir des prestations conjointes durant l’été.

Les spectacles se dérouleront soit dans les parcs, devant des monuments emblématiques ou dans les CHSLD de la région de Montréal. Chaque semaine, l’OSM annoncera, sur les réseaux sociaux, l’arrondissement en vedette pour la semaine, mais ne révèlera pas les lieux précis des spectacles pour éviter les rassemblements.

L’OSM collaborera également avec plusieurs institutions culturelles de Montréal pour offrir un métissage entre la musique classique et plusieurs autres formes d’arts vivants : la danse, le cirque et la littérature, entre autres. Parmi ces prestations prévues, on retrouve une association entre la danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier et Anna Burden, violoncelle associé de l’OSM.

Aussi, l’OSM va collaborer avec le Festival international de la littérature (FIL) lors d’une prestation littéraire de Sophie Cadieux et Mani Soleymanlou. Et pour la première fois, l’OSM s’associe au Festival Montréal complètement cirque pour offrir des prestations-surprises avec des artistes de cirque.

André Robitaille Photo : La production est encore jeune inc.

Finalement, André Robitaille animera Jamais trop classique, une émission culturelle tous les mardis, qui présentera la musique classique sous toutes ses formes. Enregistrée dans l’Espace OSM, les 10 émissions permettront au public de découvrir la musique classique sous toutes ses facettes, à travers des chroniques variées, des performances de musiciens de l’OSM et des rencontres avec des artistes québécois tels que Sophie Cadieux, Kim Thuy, Monia Chokri.

Les émissions seront diffusées tous les mardis à 16 h, jusqu’au 1er septembre sur le site web et la page Facebook de l’OSM.