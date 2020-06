Le point de presse du premier ministre Justin Trudeau.

Il y a deux jours, le premier ministre annonçait que le Canada s'engageait à verser 180 millions de dollars pour aider les pays en développement et soutenir des initiatives de sécurité alimentaire, de nutrition et d'éducation. Le gouvernement déboursera également 120 millions de dollars pour un accès équitable aux traitements médicaux par l'entremise de l'Accélérateur ACT (Access to COVID-19 Tools).

Créé en avril lors d'un événement organisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le gouvernement français, la Commission européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Accélérateur a pour objectif d'accélérer les efforts de collaboration sur la scène mondiale pour mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible

Le Canada s'était déjà engagé à verser 850 millions de dollars dans le cadre de cette lutte, lors d'une activité de financement précédente dont l'objectif était d'amasser 11 milliards. Ce nouvel appui aux efforts internationaux de lutte contre la COVID-19 s'ajoute aux 200 millions de dollars d'aide au développement international octroyés par le Canada jusqu’ici.

Le programme d'aide aux étudiants

Par ailleurs, les conservateurs demandent une enquête sur le programme d'aide aux étudiants.

Les conservateurs affirment que le gouvernement sous-traite la gestion de la bourse.

Dans une lettre adressée dimanche à la vérificatrice générale, Karen Hogan, les conservateurs affirment que la décision de sous-traiter la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à WE Charity mine la capacité du Parlement à surveiller le programme.

Ils notent également les liens antérieurs du premier ministre Justin Trudeau avec l'organisation, qui a été fondée par les frères Craig et Marc Kielburger.

Plus de détails suivront.