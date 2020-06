Une médaille de reconnaissance pour les travailleurs essentiels pendant la pandémie

Ces médailles en acier plaqué avec du nickel sont le résultat d’une initiative collective des employés de la Monnaie royale.

Elles sont composées d’un aimant permettant aux récipiendaires de les porter en affichant l’une ou l’autre des faces.

Sur l’une des faces, on y voit l’emblème d’un cœur et d’une feuille d’érable réunis, qui représente l’esprit collectif des Canadiens. Ce cœur est recouvert d’un réseau de micromiroirs permettant de créer un effet de pulsation lumineuse.

Sur l’autre face, un autre cœur au centre symbolise les Canadiens qui s’unissent pour remercier les travailleurs essentiels.

Les deux faces de la médaille de reconnaissance Photo : Fournie par la Monnaie royale canadienne.

Selon la présidente de la Monnaie royale canadienne, Marie Lemay, ce projet était une façon concrète pour l'institution nationale de contribuer à l’élan de solidarité et de reconnaissance dont font preuve les Canadiens lors de la crise sanitaire.

Nous avons été très touchés par toute la solidarité et le travail soutenu qui a permis de protéger les familles canadiennes les plus vulnérables , dit Marie Lemay.

De plus, certains employés de la Monnaie royale souhaitent enseigner aux plus jeunes l’importance de prendre soin de la collectivité et de s’entraider quand c’est nécessaire.

Cela montre que même les petits gestes comme donner de son temps peuvent avoir un effet réel sur la vie de quelqu’un , dit Thalia Bouris, qui est une des centaines d’employés bénévoles qui travaillent avec leur famille à l’emballage des médailles.

La médaille sera en vente dans les établissements de Postes Canada, de la Banque TD et la Banque CIBC. Photo : Fournie par la Monnaie royale canadienne.

C’est un des projets les plus valorisants auxquels j’ai eu la chance de participer , indique Jean-Paul Collette, qui est opérateur à la production de pièces de monnaie à Winnipeg.

Cela crée un contact direct avec des gens qu’on connaît, et je suis fier de pouvoir dire : "Nous avons fabriqué ceci pour vous" ,ajoute ce dernier.

Ma mère, qui est infirmière, travaille dans un établissement touché par des cas de COVID-19. C’était donc un honneur pour moi de contribuer à la conception de la médaille de reconnaissance. Yannick Cormier, ingénieur en recherche, Monnaie royale canadienne

Où trouver la médaille?

La médaille sera en vente dans les établissements de Postes Canada, de la Banque TD et de la Banque CIBC. Elle peut également être commandée directement auprès de la Monnaie royale canadienne.

La totalité des bénéfices sera versée au fonds d’urgence du Club des petits déjeuners afin de venir en aide aux familles et aux enfants confrontés à l’insécurité alimentaire à cause de la COVID-19, précise la Monnaie royale.

Le Club des petits déjeuners est présent sur l’étendue du Canada et nourrit plus de 243 500 enfants canadiens dans 1809 établissements scolaires.

Le fonds d’urgence mis en place pour aider particulièrement les personnes qui font face aux conséquences de la pandémie a déjà permis de distribuer plus de 8 millions de dollars à 900 écoles et organismes communautaires à travers le pays.