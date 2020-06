Les promenades du parc de la Gatineau fermées aux voitures jusqu’en septembre

Les promenades de la Gatineau, Champlain et du Lac-Fortune seront réservées aux usagers actifs du lundi au samedi ainsi que le dimanche jusqu’à 13 h.

Les conducteurs de véhicules motorisés pourront circuler sur le réseau routier du parc à partir de ce moment dès le dimanche 5 juillet, a expliqué lundi le gestionnaire des programmes publics et des communications du parc de la Gatineau, Cédric Williams.

L’arrivée de la COVID-19 et la distanciation que la maladie impose ont été la bougie d’allumage pour le projet pilote de la CCNCCN .

On essaye beaucoup de trouver des façons dans le parc d’offrir aux vélos et aux utilisateurs actifs une façon de profiter des promenades le plus possible , a relaté M. Williams aux Matins d’ici. L’idée d’y aller et d’offrir quelque chose de beaucoup plus grand vient en effet de la pandémie.

Les promenades devraient être de nouveaux pleinement accessibles aux automobilistes en septembre, mais il se pourrait que la CCNCCN envisage d’autres mesures pour encourager les déplacements actifs dans le parc pendant l’automne, une période particulièrement achalandée en raison des couleurs qu’apporte la saison