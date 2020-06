L'Ultra-Trail Harricana de Charlevoix maintient le cap pour 2020

Les organisateurs de l’Ultra-Trail Harricana de Charlevoix ne baissent pas les armes devant la COVID-19 et ont l’intention de présenter l’événement en format réduit au cours de la fin de semaine des 11 et 12 septembre prochains.

Seules les courses sur longues distances, soit les 65, 80 et 125 kilomètres, auront lieu si la santé publique le permet.

Plusieurs événements du genre ont déjà annulé pour l’automne, mais l’Ultra-Trail Harricana a une plus grande capacité à s’adapter aux règles de distanciation sociale, notamment parce qu’il est présenté en sentiers, dans la vaste forêt charlevoisienne.

Les organisateurs accepteront aussi moins de coureurs et moins de spectateurs qu’au cours des dernières années.

Nous prenons la situation très au sérieux et la santé de tous est notre priorité , explique la directrice générale de l’Ultra-Trail Harricana, Marline Côté. Nous avons une équipe rodée et professionnelle et nous avons confiance de pouvoir réaliser cet événement de façon éthique et responsable .

Des mesures sanitaires

Plusieurs solutions techniques et logistiques sont envisagées pour organiser les courses tout en respectant les mesures sanitaires. Au cours des prochaines semaines, nous aurons des choix à faire avec les différentes équipes et ces choix seront communiqués aux coureurs d’ici le 20 juillet , affirme Mme Côté, soulignant que la priorité sera accordée à la sécurité, la logistique et le chronométrage.

Nous savons que les coureurs inscrits en ce moment ont surtout envie d’avoir une opportunité de courir et de se dépasser dans un cadre sécuritaire et encadré. L’ambiance sera moins festive qu’à l’habitude, mais nous souhaitons quand même rester l’événement chaleureux que nous avons toujours été. , ajoute Mme Côté.

Les plus petites distances en loup solitaire

Les participants déjà inscrits sur de plus petites distances, soit les 5, 10, 20 ou 28 km, peuvent tout de même faire le parcours en loup solitaire , au Mont Grand Fonds. C'est-à-dire la journée qui leur convient, mais sans rassemblement.

L’an dernier, 2200 participants ont pris le départ de cet événement plus populaire que jamais. Cette année, 600 coureurs maximum seront répartis sur les 3 plus longues distances.

En 2019, près de 130 athlètes internationaux provenant de 26 pays différents avaient fait le voyage à Charlevoix.