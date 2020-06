Rappel de salades Fresh Express possiblement contaminées par un parasite

Les produits visés ne doivent pas être consommés. Ils devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.

Ils sont aux saveurs suivantes : Cheddar au chipotle, l'Américaine, Thai et noix de cajou, Amateur de légumes, Tournesol croquant, Jardin Iceberg, "SHREDS", Verte et croustillante, Asiatique, Sud-ouest et Chou.

Les emballages portent des dates de péremption allant du 8 au 14 juillet.

Les aliments contaminés par Cyclospora ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte, mais peuvent quand même vous rendre malade , insiste l'Agence d'inspection des aliments.

Les personnes infectées par Cyclospora peuvent souffrir de diarrhée aqueuse, de crampes abdominales et de nausée notamment.