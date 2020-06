La présumée auteure d’un graffiti raciste arrêtée

Les policiers ne l’accusent cependant pas d’avoir commis un crime haineux. Ils ont aussi décidé de ne pas l’identifier par crainte de représailles.

Une femme, Dionne Samantha Callaghan, a déclaré en entrevue à CBC News qu'elle était la cible de ce graffiti. Elle affirme qu'une femme a griffonné un mot raciste près d'une fenêtre tout en gesticulant en sa direction.

J'étais sur le chemin du retour, je travaille à l'hôpital. Je venais de m'assoir [dans le métro]. Je faisais face à cette femme. Soudainement, elle me pointe, gesticule, semble parler. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mes écouteurs dans les oreilles. Je l'ignore du mieux que je peux, mais je lis sur ses lèvres, elle dit un mot raciste en me pointant. Puis, elle prend un feutre des mains de son bébé et griffonne un mot sur un mur du train et me pointe du doigt. À ce point-ci, je décide de la photographier, et de m'assurer qu'elle comprenne que je prends une photo. Ensuite, les portes du métro s'ouvrent, elle prend son enfant et sort du métro.

La version des faits de Mme Callaghan n'a pas été confirmée. La cause sera présentée devant un juge sous peu.