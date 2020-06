Le Mississippi, dernier État américain à renoncer à l'emblème confédéré

La Chambre des représentants et le Sénat de l'État ont voté dimanche pour un projet de loi qui enverra le drapeau actuel dans les oubliettes. La mesure législative a obtenu un appui de deux principaux partis.

Le gouverneur républicain Tate Reeves a déjà annoncé qu'il ratifiera le projet de loi. Dès qu'il aura apposé sa signature sur le document, l'actuel pavillon perdra son statut officiel.

Le président de la Chambre des représentants, le républicain Philip Gunn, un Blanc, voulait un nouveau drapeau depuis cinq ans, affirmant que l'emblème confédéré était offensant. Les représentants ont adopté le projet de loi par un vote de 91-23. Les sénateurs les ont ensuite imités par un vote de 37-14.

Comme c'est bon de célébrer cela en ce jour du Seigneur , a commenté M. Gunn. Plusieurs lui avaient adressé des prières pour que ce jour arrive. Il a répondu , a-t-il ajouté.

Le Mississippi a longtemps opposé un refus à tous ceux qui demandaient le retrait de cet emblème raciste, mais les rapides développements des dernières semaines ont convaincu les élus de changer leur fusil d'épaule.

Les manifestations contre l'injustice raciale se sont multipliées aux États-Unis, y compris au Mississippi. Plusieurs leaders des milieux des affaires, de la religion, de l'éducation et du sport se sont prononcés avec vigueur contre l'actuel drapeau de l'État. Ils ont exhorté les législateurs à abandonner ce drapeau adopté il y a 126 ans pour un nouveau qui refléterait mieux la diversité de l'État dont 38 % de la population est noire.

Une commission sera nommée pour concevoir un nouveau drapeau qui ne pourra pas inclure le symbole confédéré, mais sur lequel devra être inscrit In God We Trust [nous avons confiance en Dieu].

La Chambre des représentants et le Sénat avaient accepté de suspendre les délais législatifs en vigueur pour accepter le dépôt du projet de loi.

On a des problèmes économiques, on a des problèmes avec le football, mais ce vote est venu du cœur. Cela le rend tellement plus important.

Delbert Hosemann, lieutenant-gouverneur républicain.