Le PEQ est un programme qui permet aux étudiants étrangers et aux travailleurs temporaires établis au Québec d'obtenir rapidement un Certificat de sélection en vue d'une résidence permanente.

Fraîchement diplômé en sciences de l'environnement à l'Institut de recherche sur les forêts (IRF) de l'UQAT, Mohammed Henneb a plié bagage il y a quelques jours pour occuper un poste de chercheur en régénération forestière à l'université de Moncton.

Ce n'était pourtant pas son plan de départ, lorsqu'il a choisi le Québec pour poursuivre ses études, il y a sept ans.

Il affirme que la réforme du PEQ l'a poussé à reconsidérer ses choix de carrière à la dernière minute.

Moi au début mon idée c'était de m'établir au Québec et de faire carrière au Québec en foresterie, que ce soit dans une université ou dans le secteur public , explique le chercheur.

Selon lui, cette réforme c'est comme un frein considérable à [son] développement de carrière, surtout dans le domaine de la recherche, avoir un statut de résidence permanente est primordial.

Selon Mohammed Henneb, les conditions d'emploi et développement de carrière sont meilleures au Nouveau-Brunswick pour des étudiants diplômés comme lui.

Au Nouveau-Brunswick, le processus d'intégration et d'immigration est plus simple et plus attractif pour les nouveaux diplômés comme moi ou ceux qui sont en cours de diplomation.

Mohammed Henneb