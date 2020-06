Les conservateurs demandent une enquête sur le programme d'aide aux étudiants

Dans une lettre adressée dimanche à la vérificatrice générale, Karen Hogan, les conservateurs affirment que la décision de sous-traiter la Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant à WE Charity mine la capacité du Parlement à surveiller le programme.

Ils notent également les liens antérieurs du premier ministre Justin Trudeau avec l'organisation, qui a été fondée par les frères Craig et Marc Kielburger.

M. Trudeau a défendu la semaine dernière la décision d'engager WE Charity pour administrer le programme malgré les liens du groupe avec le premier ministre et sa femme, qui anime l'une des baladodiffusions de l'organisation.

Le premier ministre a dit que la décision d'utiliser WE Charity a été prise par la fonction publique non partisane, et non par lui.

Le montant de la bourse variera en fonction du nombre d'heures de bénévolat effectué par les étudiants – 1000 $ pour chaque tranche de 100 heures, jusqu'à un maximum de 500 heures.