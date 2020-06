Un tour du monde en voilier en pleine pandémie

Un couple originaire du Lac-Saint-Jean a décidé de plier bagage avec leurs quatre garçons et de partir faire le tour du monde à bord de leur voilier, et ce malgré la pandémie.

La famille Downey-Lalancette prépare ce long périple depuis presque 10 ans.

Les enfants n’étaient même pas là qu’on préparait déjà ce voyage et on s’est toujours dit qu’on partirait quand notre plus grand aurait 10 ans et finalement on part en avance, car il va avoir neuf ans en septembre , raconte Ivanca Lalancette.

Le voyage débutera le 19 juillet prochain. La famille prendra le large sur la rivière Saguenay pour ensuite rester un mois complet sur le bateau et finalement amarrer à leur première étape: la Nouvelle-Écosse.

Joshua, Liam et les jumeaux Loïc et Élie s'apprêtent à partir. Photo : Gabrielle Morissette

Lors de cette étape, les parents, Dominic et Ivanca devront s'alterner pour voguer de jour comme de nuit.

Dominic et Ivanca se sont interrogés sur leur départ à cause de la pandémie qui sévit dans le monde.

On y a réfléchi au début de la pandémie et on a vécu bien des hauts et des bas. Quand ça fait aussi longtemps que tu prépares un voyage, qu’un si petit virus vient tout changer c’est quand même un choc. On s’est questionné, mais on a décidé de partir quand même. Mais on va s’adapter! Si on doit faire une quarantaine, il n’y aura aucun problème d’en faire une sur le bateau , explique Ivanca.

La famille s'acclimate déjà à la vie sur le bateau depuis le début de la semaine, à la Marina de L'Anse-St-Jean. Ils vivront sur leur maison flottante pendant les quatre prochaines années.

Un couple originaire de la région se prépare à faire le tour du monde en voilier avec leurs 4 garçons. Photo : Gabrielle Morissette

Les deux aînés de la fratrie commenceront leurs cours en septembre comme tous les autres écoliers. Sauf que leurs professeurs seront papa et maman et que leur salle de classe aura une vue qui change régulièrement.

Ils vont même apprendre la langue espagnole, parce qu’on va aller dans des endroits où les gens parlent espagnol. La géographie, ils vont la vivre. Il y a aussi la science. Il faut réparer le bateau. Donc on va découvrir tout ça. Ça va être l’école de la vie. Dominic Downey

D'après le reportage de Gabrielle Morissette.