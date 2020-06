Incident avec un agent : une rencontre entre le chef de police et OutSaskatoon prévue

Dans une déclaration sur sa page Facebook, l’organisation a dénoncé le comportement abusif et malveillant et a déclaré que ce comportement influence la façon dont les membres de la communauté 2SLGBTQ+ considèrent la police comme ceux qui infligent des préjudices plutôt que d’aider .

Le chef de la police Troy Cooper a confirmé qu’une réunion est prévue entre les deux organisations cette semaine afin de discuter des politiques du service et des allégations exposées lors d’une audience de détermination de la peine le 17 juin à la Cour provinciale de Saskatoon.

C’est une relation importante pour nous, donc quand quelque chose se produit qui suggère un problème, nous devons le résoudre , a indiqué Troy Cooper en soulignant que le service de police rencontre régulièrement des membres de OutSaskatoon.

Le chef de la police a précisé qu’il avait demandé une enquête à propos de l’incident et qu’il espère discuter des conclusions préliminaires à la rencontre de la semaine prochaine.

Le 27 octobre 2019, la police de Saskatoon a été appelée par une femme qui disait qu’un homme inconnu en état d’ébriété était dans sa chambre d'hôtel et qu’il se battait avec d’autres personnes.

La police a découvert plus tard que la femme qui a appelé a surpris un ami et l’homme en question en pleine relation sexuelle et qu’elle a paniqué , a révélé le procureur de la Couronne Ainsley Furlonger, qui a qualifié ce comportement d’homophobe.

La police a expliqué que l’homme était initialement coopératif, mais que cela a changé en raison de sa peur à l’idée que ses parents apprennent son orientation sexuelle. La situation a continué de s’aggraver jusqu’à ce qu’il frappe un policier et crache au visage d’un autre policier.

Alors que les agents tentaient de maîtriser l’homme en détention, un agent l’a nargué en menaçant de révéler son secret à sa famille.

L’homme a plaidé coupable à des accusations de voies de fait et a obtenu une absolution conditionnelle de six mois.

Il ressort clairement que nos tentatives de fournir de l’information sur la façon d’interagir respectueusement avec les membres de notre communauté ne se sont pas traduites par des mesures de soutien et d’éducation de la part du service de police de Saskatoon. Le comportement de cet agent est inacceptable , a écrit OutSaskatoon dans sa publication sur Facebook.

Le chef de police de Saskatoon profitera également de la réunion pour entendre l’organisation de façon plus générale sur ce que le service de police doit faire pour renforcer les relations.

Les politiques et la formation sont importantes, mais nous devons nous assurer qu’elles se traduisent par une interaction sécuritaire entre les agents et la communauté de la diversité sexuelle , a partagé Troy Cooper.

Quant à OutSaskatoon, l’organisme a promis de publier les résultats de sa réunion avec le service de police pour s’assurer d’être entièrement transparent.