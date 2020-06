Frustrés par Twitter, les partisans de Trump affluent vers le média social Parler

L’application Parler (le nom est emprunté au français) existe depuis 2018, mais n’avait jusqu’à récemment pas fait trop de vagues dans le paysage médiatique.

Toutefois, dans la dernière semaine, le nombre de personnes utilisant l’application a bondi de 1 million à 1,5 million, selon son fondateur John Matze, coiffant Twitter au 2e rang des applications de nouvelles les plus populaires sur l’App Store.

Selon CNBC, cette vague de popularité aurait été déclenchée par un article publié dans le Wall Street Journal mercredi dernier, qui affirmait que l’administration Trump était à la recherche d’alternatives à Facebook et Twitter, craignant que les deux réseaux sociaux majeurs signalent de plus en plus de contenu du président. Le journal avait évoqué Parler comme une alternative possible.

En fait, Parler était déjà bien connu dans le milieu conservateur. Des personnalités comme le fils du président, Eric Trump, le sénateur Ted Cruz, l’avocat de Trump, Rudy Giuliani, ainsi que le directeur de sa campagne de réélection, Brad Parscale ont des comptes sur Parler depuis quelque temps déjà. Ce dernier a d’ailleurs tweeté le 18 juin que les jours de Twitter étaient comptés.

Depuis mercredi, de nombreuses voix républicaines appellent les partisans de Trump à bouder les réseaux sociaux bien établis et à les rejoindre sur Parler.

Ironiquement, plusieurs d’entre elles utilisent Twitter pour lancer cet appel, comme le sénateur Paul Rand, qui a tweeté : Il est grand temps que vous me rejoigniez sur Parler. Qu’est-ce qui est si long?

Des voix conservatrices déçues par la Silicon Valley

Comme Twitter, Parler permet aux internautes de partager des commentaires, des photos et des nouvelles avec leurs abonnés et abonnées.

L’application se présente comme un bastion de la liberté d’expression. Son fondateur, John Matze, un développeur de logiciels de 27 ans, affirme à CNBC que ce n’est pas la responsabilité de Parler de donner son avis sur des sujets politiques. Nous croyons en la liberté d’expression et en des élections justes. Point final.

Cela ne veut pas dire qu’absolument tout est permis sur la plateforme, qui a tout de même un guide de pratiques à respecter. Entre autres, l’application ne permet pas d’afficher son soutien à des organisations terroristes, le partage de fausses rumeurs, le langage violent envers les autres, le chantage ou la pornographie.

John Matze, 27 ans, a lancé Parler en août 2018, présentant son application comme une alternative à Twitter. Photo : Parler / John Matze

Si Matze affirme n’être affilié à aucun parti, il est bien conscient que le public qu’il rejoint est bien à droite du spectre politique. Les voix libérales ne représentent qu’une infime partie des comptes sur Parler, affirme-t-il.

Parler s’adresse donc aux personnes conservatrices, qui sont de plus en plus critiques de Twitter depuis que l’entreprise a commencé à masquer les tweets du président pour “apologie de la violence” ou à les signaler comme publication trompeuse. Les fidèles de Trump affirment depuis longtemps que les plateformes dominantes de la Silicon Valley tentent de museler les voix plus conservatrices.

Une opinion partagée par Matze. Je ne vois pas pourquoi il faudrait censurer les tweets du président. Si vous n’aimez pas ce qu’il a à dire, allez voter pour le sortir de la Maison-Blanche , a-t-il affirmé à CNBC.

20 000 $ pour trouver une voix progressiste

Peu importe ses propres inclinations politiques, John Matze ne veut pas que son application devienne une chambre d’écho pour les voix conservatrices. Il souhaite plutôt favoriser un débat sain.

Il souhaite d’ailleurs que des personnes plus libérales rejoignent sa plateforme. À un point tel qu’il offre une prime progressiste de 20 000 $ pour amener sur Parler une voix ouvertement libérale qui a au moins 50 000 personnes abonnées sur Twitter ou Facebook.