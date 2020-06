La mort d’un itinérant sème l’émoi dans le milieu communautaire gatinois

L'année 2020 est particulièrement difficile pour les sans-abris de Gatineau. Un incendie au Gîte Ami, les nombreuses péripéties en lien avec la pandémie de COVID-19 et les démantèlements de campement par les policiers de Gatineau auront chamboulé tout un monde.

L'intervenant pour l'Association pour la défense des droits sociaux, Pierre-Luc Baulne, estime que les itinérants de la région ont dû utiliser toutes sortes de moyens pour survivre et assurer leur sécurité.

Ces personnes-là n'ont pas plus de lieux où aller dormir.

Cette année, je pense qu'on est rendu au quatrième démantèlement , souligne M. Baulne. Ce dernier estime que ce genre de technique n'apporte aucune solution aux problèmes d'itinérance en Outaouais.

C'est dans ce contexte que les organismes qui viennent en aide aux sans-abris doivent faire leur deuil de Joseph-Hugues Bélanger, un homme très apprécié de la communauté.

Je pense qu’il a marqué l’histoire du Vieux-Hull à sa façon , souligne le directeur de l’organisme Itinérance Zéro, Benoit Leblanc. M. Bélanger ne manquait pas d’attirer l’attention dans le quartier avec ses poussepousses faits maison, se remémore avec émotion M. Leblanc. Je pense que tous les touristes qui sont passés en Outaouais ont pris une photo avec Joseph-Hugues , relate-t-il.

Le fondateur et directeur d’Itinérance zéro, Benoit Leblanc.

M. Leblanc, comme bon nombre d’acteurs du milieu communautaire du Vieux-Hull, est bouleversé par la mort de M. Bélanger. L’homme de 54 ans aurait été retrouvé sans vie dans un cabanon de la rue Charlevoix le 24 juin dernier, selon le Service de police de la Ville de Gatineau.

Les causes exactes de sa mort ne sont pas connues pour le moment. Il y a plusieurs personnes dans le Vieux-Hull qui habitent dans des remises , note Benoit Leblanc. Il y a des propriétaires qui louent leur remise 100-150 $ par mois.

C’est malheureux, parce qu’il y a des personnes qui vivent une réalité depuis longtemps et que nous, on ne peut rien y changer pour l’instant et ça nous blesse tout le temps.

Benoît Leblanc, fondateur et directeur d’Itinérance Zéro