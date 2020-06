Le tourisme local pour relancer le secteur en Abitibi-Témiscamingue

Au Témiscamingue, la Pourvoirie Camping EAU Gillies de Latulippe a ouvert au début du mois de juin.

Presque tous les campings sont réservés pour la saison estivale avec surtout des visiteurs de la région.

La propriétaire Sylvie Pagé a par contre de la place pour les réservations des chalets qui se font au compte-goutte et elle ne s'attend pas avoir beaucoup de visiteurs de l'extérieur de la région.

D'après moi, les gens vont être un petit peu craintifs peut-être de voyager de région en région. C'est une année qui n'est pas comme les autres années, on a plus de gens saisonniers pour les campings, contrairement aux voyageurs comme avant. Sylvie Pagé

Présentement, on a plus des gens de la région, on a beaucoup de saisonniers au niveau du camping. On a quelques réservations des gens de l'extérieur, mais pas beaucoup, contrairement aux années précédentes. On en a quelques-uns qui viennent en juillet , dit-elle.

Miser sur le tourisme local

Chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, la reprise du secteur passe nécessairement par les visiteurs locaux en ces temps de pandémie.

D’ailleurs, l'organisme a lancé une campagne pour charmer les citoyens de la région avec comme slogan « JeTattends. »

Stéphanie Lamarche, de Tourisme Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Joël Côté

La campagne se déploie sur les réseaux sociaux pour commencer, explique la directrice principale Stéphanie Lamarche.

Cette campagne là est dédiée uniquement aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, on veut qu'ils découvrent leur coin de pays. Stéphanie Lamarche

Stéphanie Lamarche croit que l'Abitibi-Témiscamingue a les atouts nécessaires pour se distinguer parmi les régions du Québec.

D'une part, je pense que les gens oui sont appelés à voyager, mais la pandémie et le confinement nous auront donné le goût de redécouvrir ce qu'on a dans nos cours arrières. Ça, c'est un sentiment qu'on sent beaucoup dans nos rues, quand on parle aux gens. L'Abitibi-Témiscamingue a beaucoup à offrir aux gens de la place, c'est un élément sur lequel on va travailler, et je pense qu'on va tirer notre épingle du jeu , explique Stéphanie Lamarche.

L'organisme compte travailler en étroite collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec pour faire rayonner l'Abitibi-Témiscamingue à travers la province.